Туктамышева показала, как открыла купальный сезон

https://static.news.ru/photo/7c756c94-b2f5-11ea-846b-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: team.tuktik/instagram.com

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с ещё одной российской фигуристкой Софьей Самодуровой в Ленинградской области.

Туктамышева опубликовала видео в Instagram, на котором видно, как спортсменка открывает купальный сезон.

Ранее подписчики фигуристки посоветовали её сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.

В мае стало известно, что Елизавета Туктамышева рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным после пяти лет отношений. По её словам, они поняли, что не подходили друг другу. Бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях, писал NEWS.ru.