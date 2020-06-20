Туктамышева показала, как открыла купальный сезон

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева показала своим подписчикам, как отдыхает вместе с ещё одной российской фигуристкой Софьей Самодуровой в Ленинградской области.
Туктамышева опубликовала видео в Instagram, на котором видно, как спортсменка открывает купальный сезон.
Ранее подписчики фигуристки посоветовали её сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.
В мае стало известно, что Елизавета Туктамышева рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным после пяти лет отношений. По её словам, они поняли, что не подходили друг другу. Бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях, писал NEWS.ru.
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