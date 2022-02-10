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Туктамышева поддержала Валиеву на фоне новостей о допинге фигуристки

Фигуристка Туктамышева: держись, девочка, всё будет хорошо
12:56, 10 февраля 2022
Туктамышева поддержала Валиеву на фоне новостей о допинге фигуристки Российская фигуристка Елизавета Туктамышева Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, выступающая под руководством Алексея Мишина, поддержала Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении допинга. По словам Туктамышевой, это очень стрессовая ситуация, поэтому она желает ей сил. Своими мыслями фигуристка поделилась на странице в Instagram.

Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс... Держись, девочка! Все будет хорошо, — написала Лиза.

9 февраля сайт Inside the Games сообщил о том, что один из российских фигуристов, выигравший командный турнир, сдал положительный допинг-тест. Позже, по его же утверждениям, стало известно, что на допинге попалась Камила Валиева. В её организме нашли триметазидин в минимальном количестве. Международный олимпийский комитет предварительно назвал информацию о допинге российской фигуристки слухами.

Позже источник сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева больше не подозревается в применении запрещённых веществ, со спортсменки сняты обвинения. Таким образом, она сможет принять участие в личном первенстве Олимпиады.

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