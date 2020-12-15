Туктамышева победила коронавирус и в Новогорске готовится к ЧР

https://static.news.ru/photo/b4f0c7dc-3f48-11eb-bf98-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева после перенесённого коронавируса приехала на сборы в Новогорск, где будет готовиться к чемпионату России. Турнир пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Туктамышева сдала положительный тест на смертоносную инфекцию 3 декабря, из-за чего вынужденно пропустила последний этап Кубка России, прошедший в Москве с 5 по 8 декабря. Группа Алексея Мишина заехала на тренировочную базу 14 декабря.

О состоянии 23-летней фигуристки рассказала заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Мишина, сообщает «Спорт день за днём».

В Петербурге немножко покатались. Но ни о каких элементах ультра-си речи, конечно, не шло. Слишком рано. <...> На лёд та же Лиза вернулась уже полностью здоровой, когда не было ни температуры, ни слабости, — пояснила тренер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нет сейчас людей печальнее, чем представители Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Изначальный план, который заключался в том, чтобы сделать Кубок России отборочным турниром на чемпионат страны, с треском провалился. Около 20 фигуристов сборной официально не прошли отбор. Впрочем, беспокоиться спортсменам не стоит — федерация нелегально вытащит сборников на чемпионат России.