Туктамышева объяснила, почему любит публиковать свои «голые» фото

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков в соцетях. Как заявила фигуристка, она любит представать перед поклонниками в совершенно разных образах.
Спортсменка часто публикует в соцсетях «голые» фото, которые не всегда вызывают восторг её почитателей. Они критикуют девушку и советуют ей быть скромнее,
На своём последнем фото в Instagram 23-летняя Туктамышева
Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало, — прокомментировала она снимок.
Ранее подписчики фигуристки посоветовали её сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.
В мае стало известно, что Елизавета Туктамышева рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным после пяти лет отношений. По её словам, они поняли, что не подходили друг другу. Бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях, писал NEWS.ru.
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