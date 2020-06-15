Туктамышева объяснила, почему любит публиковать свои «голые» фото

https://static.news.ru/photo/c0fcf71c-af9c-11ea-8d7c-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на критику своих откровенных снимков в соцетях. Как заявила фигуристка, она любит представать перед поклонниками в совершенно разных образах.

Спортсменка часто публикует в соцсетях «голые» фото, которые не всегда вызывают восторг её почитателей. Они критикуют девушку и советуют ей быть скромнее, пишет Teleprogramma.pro.

На своём последнем фото в Instagram 23-летняя Туктамышева позирует в полностью закрытом чёрном платье.

Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало, — прокомментировала она снимок.

Ранее подписчики фигуристки посоветовали её сняться в порно. Такие предложения поступили после того, как девушка опубликовала видеоролик, на котором она исполняет зажигательный танец в своей квартире.

В мае стало известно, что Елизавета Туктамышева рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным после пяти лет отношений. По её словам, они поняли, что не подходили друг другу. Бывшие возлюбленные остались в дружеских отношениях, писал NEWS.ru.