Туктамышева: не скажу, что стала символом женского катания

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что не считает себя символом женского катания. В эфире Первого канала спортсменка заявила, что она лишь старалась «перебарывать себя и идти поперёк сложившимся правилам».

Не могу брать на себя ответственность и говорить, что я символ женского катания. Есть ещё и другие фигуристки в мире, которым за 20. Они тоже прекрасно катаются. Важно просто со всей душой и сердцем относиться к тому, что ты делаешь, — сказала Туктамышева.

Фигуристка призналась, что ощущает поддержку людей, чувствует, как за неё переживают. Однако Туктамышева не согласилась с тем, что отношение к ней изменилось в последнее время.

Всегда старалась перебарывать себя и идти поперёк сложившимся правилам. Для меня это было всегда интересно, если есть молодые, а возрастных фигуристок становится всё меньше. Значит, я должна кататься, я покажу, что это возможно, чувствую в себе силы, — добавила она.

Туктамышева завоевала золотую медаль на чемпионате мира 2015 года в Шанхае, а шесть лет спустя взяла серебро на первенстве планеты в Стокгольме, уступив лишь своей соотечественнице, воспитаннице Этери Тутберидзе Анне Щербаковой. Также фигуристка завоёвывала золото, серебро и бронзу на чемпионатах мира и Европы.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева не смогла исполнить два прыжковых элемента в ходе тренировочного проката на Гран-при Сочи. Спортсменка упала при попытке четверного сальхова и тройного акселя.