Туктамышева назвала самое сложное выступление в карьере
Фигуристка Туктамышева назвала в качестве самого сложного старта в карьере ЧР-2022
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:28, 15 апреля 2022
Елизавета ТуктамышеваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала чемпионат России — 2022 самым сложным стартом в карьере. На этом турнире фигуристка заняла седьмое место и не смогла отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Информация доступна в Telegram-канале спортсменки.
Ой, трудно сказать, какое выступление было самым сложным в карьере, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это ЧР этого года, — заявила фигуристка.
Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о шоке и растерянности после участия в шоу Евгения Плющенко. Причиной для поста в соцсетях стало наличие на шоу символики военной спецоперации на Украине, в частности буква Z. Это разочаровало российскую фигуристку.