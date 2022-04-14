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Туктамышева назвала самое сложное выступление в карьере

Фигуристка Туктамышева назвала в качестве самого сложного старта в карьере ЧР-2022
10:28, 15 апреля 2022
Туктамышева назвала самое сложное выступление в карьере Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала чемпионат России — 2022 самым сложным стартом в карьере. На этом турнире фигуристка заняла седьмое место и не смогла отобраться на Олимпийские игры в Пекине. Информация доступна в Telegram-канале спортсменки.

Ой, трудно сказать, какое выступление было самым сложным в карьере, потому что ощущения забываются и кажется, что было не так уж плохо. На памяти сейчас самый трудный старт — это ЧР этого года, — заявила фигуристка.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала о шоке и растерянности после участия в шоу Евгения Плющенко. Причиной для поста в соцсетях стало наличие на шоу символики военной спецоперации на Украине, в частности буква Z. Это разочаровало российскую фигуристку.

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