Туктамышева назвала самое сложное выступление в карьере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федерация шахмат России (ФШР) решила перейти из Европейской федерации шахмат в Азиатскую. За это проголосовал Наблюдательный совет ФШР. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Федерация шахмат России (ФШР) решила перейти из Европейской федерации шахмат в Азиатскую. За это проголосовал Наблюдательный совет ФШР. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В чемпионатах мира российские спортсмены...