Туктамышева и Чен примут участие в благотворительном шоу

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в онлайн-шоу Open Ice, в рамках которого состоится сбор средств на борьбу с пандемией инфекции коронавируса.
Мероприятие организовали Международный союз конькобежцев, трёхкратный призёр чемпионатов мира канадка Кейтлин Уивер и оператор Джордан Коуэн.
Помимо Туктамышевой в шоу выступят Елена Ильиных, Нэтан Чен, Хавьер Фернандес и другие. Кроме того, участие также примут тренеры серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой — Брайан Орсер и Трейси Уилсон.
Трансляция состоится 25 апреля на
Ранее Туктамышева заявила, что собирается бороться за путёвку на Олимпийские игры 2022 года, писал NEWS.ru.
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