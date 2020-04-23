Туктамышева и Чен примут участие в благотворительном шоу

https://static.news.ru/photo/a3d72a18-853a-11ea-817b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева примет участие в онлайн-шоу Open Ice, в рамках которого состоится сбор средств на борьбу с пандемией инфекции коронавируса.

Мероприятие организовали Международный союз конькобежцев, трёхкратный призёр чемпионатов мира канадка Кейтлин Уивер и оператор Джордан Коуэн.

Помимо Туктамышевой в шоу выступят Елена Ильиных, Нэтан Чен, Хавьер Фернандес и другие. Кроме того, участие также примут тренеры серебряного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой — Брайан Орсер и Трейси Уилсон.

Трансляция состоится 25 апреля на YouTube-канале ISU. Зрители в прямом эфире смогут поделиться мнениями в живом чате, некоторые будут зачитаны участниками вслух.

Ранее Туктамышева заявила, что собирается бороться за путёвку на Олимпийские игры 2022 года, писал NEWS.ru.