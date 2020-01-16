Российская фигуристка Елизавета Туктамышева станет комментатором чемпионата Европы на Первом канале.
Туктамышева подтвердила, что будет комментировать соревнования,
Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в австрийском Граце с 22 по 26 января. Туктамышева заявлена на турнир в качестве запасной фигуристки российской сборной.
Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева проведёт своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге 9 марта 2020 года. Проект называется «Невозможное возможно!», писал NEWS.ru.
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