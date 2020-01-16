https://static.news.ru/photo/4d185568-387c-11ea-86c0-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева станет комментатором чемпионата Европы на Первом канале.

Туктамышева подтвердила, что будет комментировать соревнования, сообщает РИА Новости.

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в австрийском Граце с 22 по 26 января. Туктамышева заявлена на турнир в качестве запасной фигуристки российской сборной.

Ранее стало известно, что Елизавета Туктамышева проведёт своё ледовое шоу в Санкт-Петербурге 9 марта 2020 года. Проект называется «Невозможное возможно!», писал NEWS.ru.