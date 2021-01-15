16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Тучный гандболист из Конго покорил социальные сети

17:32, 16 января 2021 19
Готье Мвумби Готье Мвумби Фото: handballegypt2021.com

Игрок сборной ДР Конго по гандболу Готье Мвумби получил особую известность в социальных сетях после первого тура группового этапа чемпионата мира по гандболу, который проходит в Египте.

Так, внимание пользователей социальных сетей привлекла необычная комплекция игрока. Как уточняется, спортсмен весит 110 килограммов.

Стоит отметить, что на сайте турнира указаны другие рост и вес гандболиста, а именно 176 сантиметров и 89 килограммов соответственно.

В прошедшем матче Мвумби продемонстрировал реализацию бросков на 100% — 4 из 4.

Ранее NEWS.ru писал, что согласованная Олимпийским комитетом России (ОКР) с Международным олимпийским комитетом (МОК) композиция заменит российский гимн на мужском чемпионате мира по гандболу, который пройдёт в Египте с 13 по 31 января. Российская сборная там выступит под названием «Команда Федерации гандбола России». Вместо национального флага будет использоваться флаг федерации (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей).

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео