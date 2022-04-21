Трусову ругают не просто так: пятерной прыжок — это бессмыслица

Вряд ли Александра Трусова, рассказывая о своей мечте исполнить раньше мальчиков прыжок в пять оборотов, могла представить, какую реакцию её слова вызовут в сообществе фигурного катания. Только ленивый не высмеял инициативу серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине. Хоть некоторые комментаторы оказались чересчур резки в своих формулировках, но их мысли не лишены смысла. Рассказываем, почему желание Трусовой исполнить пятерной прыжок выглядит как бессмыслица.

Кто, если не Саша, мог заявить о желании исполнить пятерной? Повелительница четверных, она раз и навсегда переписала историю мирового фигурного катания. Она первой в истории освоила все четверные прыжки (среди женщин), первой в истории приземлила на официальных стартах под эгидой ISU (Международный союз конькобежцев России) флип, тулуп и лутц в четыре оборота, и в конечном итоге она первая в истории исполнила сразу пять четверных в одной программе. Случилось это на недавней Олимпиаде в Пекине.

Саша всегда была максималисткой, всегда стремилась к большему и ставила перед собой задачи, о которых многие даже боялись подумать. Поэтому неудивительно, что мысли о пятерном возникли именно у неё. И хоть мечты — это дело хорошее, но правы те, кто призывает Сашу остановиться на четверных прыжках.

Мисс нестабильность

Саша начала исполнять четверные прыжки ещё на юниорском этапе своей карьеры. В тот период дела у юного вундеркинда складывались хорошо. Она была настоящим лидером. Разучивала уникальные прыжки, побеждала на международных турнирах, но с выходом во взрослые соревнования ситуация изменилась.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа над элементами ультра-си, конечно же, не остановилась, но результаты резко ухудшились. Выступления Русской Ракеты превратились в русскую рулетку. Постоянные падения с четверных прыжков: на одном из стартов могла чисто исполнить сразу несколько четверных, на другом — развалить программу. Отсюда и не самые приятные результаты. Имея в арсенале сумасшедший набор прыжков, она постоянно оказывалась позади своих соперниц из группы. Сначала доминировала Алёна Косторная, потом — Анна Щербакова.

За три полноценных взрослых сезона она зарекомендовала себя как одну из самых нестабильных фигуристок. Как минимум в группе Этери Тутберидзе. И даже смена тренера не способствовала улучшению ситуации.

Примечательно, что падения фигуристки совершенно не поддаются никакому логическому объяснению. Их нельзя никак систематизировать, чтобы выявить корень проблемы. Падения могут случиться как в начале, так в середине и конце программы. Завалить она может как любимый лутц, так и более простые тулуп и сальхов. А может исполнить чисто всю программу со всеми четверными! Только предугадать, когда этот чистый прокат случится, крайне сложно. Вспомните нынешний сезон. Впервые Трусова показала программу с пятью четверными на контрольных прокатах сборной России в преддверии старта сезона. Следующая удачная попытка случилась на Олимпиаде-2022 — полгода спустя.

Трусова по прозвищу Попрыгунчик

Следующая проблема, на которую все обращают внимание, — это манера катания фигуристки. Многие и по сей день называют Трусову Попрыгунчиком. И это не просто так. В связи с большим количеством сложных элементов программы Саши зачастую превращаются в погоню за прыжками, в которых хореография, скольжение, интерпретация уходят далеко на второй план. Особенно хорошо это становится заметно, если что-то по ходу номера начинает идти не по плану.

Александра Трусова Сергей Булкин/NEWS.ru

Конечно, прыжки — это здорово, но проблема кроется в том, что фигурное катание — вид спорта, который состоит из двух частей: технической и компонентной (в компонентную составляющую входят сразу несколько пунктов: музыкальность, интерпретация программы, артистичность и т. д.). Вторая оценка у Трусовой страдала всегда. Её пытались как-то внедрить в лирические образы, приглашали для работы с ней различных хореографов, но добиться каких-то кардинальных перемен в этом направлении не удалось.

Настало время стать рациональной

Отсюда у многих экспертов — от Тарасовой до Железнякова (хореограф группы Тутберидзе) — возникло некое неприятие слов фигуристки о пятерном прыжке. И их можно понять. Есть огромное количество моментов, над которыми Саше не помешало бы поработать. От скольжения до стабилизации собственного контента. Трусовой уже не 14 лет. И с каждым годом выполнять четверные, тройной аксель (который ей ну никак не даётся) будет всё тяжелее. А уж пятерные прыжки и подавно. Это будет только бессмысленная и очень рисковая трата времени.

Многие говорят, что у Трусовой свой путь, что благодаря своей несгибаемости, своим зачастую сумасшедшим идеям она вошла в историю как уникальная спортсменка. Всё это так. Более того, это то, что у Саши уже не отнять. С пятерным или без него — она уже переписала историю фигурного катания. Теперь, если она хочет продлить свою карьеру, ей стоит стать немножечко рациональнее. Пятерной прыжок в 18 лет (исполнится фигуристке летом) — это невозможная бессмыслица. Уж лучше остановиться на том, что есть. И постараться довести это до идеального состояния.