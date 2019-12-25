Действующая чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует 26 декабря в Красноярске, планирует исполнить пять четверных прыжков.
15-летняя фигуристка в произвольной программе заявила четверные сальхов, флип, лутц и два тулупа,
В короткой программе Трусова заявила аксель в три с половиной оборота.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Алина Загитова, объявившая о приостановке спортивной карьеры, примет участие вместе со сборной России в показательных выступлениях «Россия — вперёд!», которые пройдут 29 марта на арене «Мегаспорт» в Москве, писал NEWS.ru.
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