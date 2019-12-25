Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка, фигуристка Алина Загитова, объявившая о приостановке спортивной карьеры, примет участие вместе со сборной России в показательных выступлениях «Россия — вперёд!», которые пройдут 29 марта на арене «Мегаспорт» в Москве.

Вся сборная России по фигурному катанию, включая Алину Загитову и Евгению Медведеву, примет участие в показательных выступлениях «Россия — вперёд!», — приводит слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках...