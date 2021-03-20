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Трусова заявила больше четверных прыжков на ЧМ, чем Щербакова

10:42, 22 марта 2021 18
Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликованы запланированные программы фигуристок на чемпионат мира — 2021, который состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев.

Главный претендент на победу Анна Щербакова в короткой программе исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной риттбергер. В произвольной 16-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнит четверной флип. Это будет единственный её четверной прыжок на турнире.

Александра Трусова, представляющая группу Евгения Плющенко, выступит на соревнованиях с тремя четверными прыжками. В короткой программе Трусова исполнит двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп, а в произвольной — четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп — тройной тулуп.

24-летняя Елизавета Туктамышева в короткой программе представит тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп. В произвольной программе ученица Алексея Мишина исполнит два тройных акселя: сольный и в каскаде.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко прокомментировал ответ президента России Владимира Путина лидеру США Джо Байдену. Новый глава Штатов назвал руководителя РФ «убийцей», писал NEWS.ru.

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