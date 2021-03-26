Трусова совершила два падения в произвольной программе на чемпионате мира

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Российская фигуристка Александра Трусова, выступающая под руководством Евгения Плющенко, в произвольной программе упала с двух четверных прыжков — с сальхова и с лутца. Всего в программе спортсменки было заявлено пять элементов ультра-си.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа в мужских соревнованиях состоится 27 марта. Начало соревнований в 13:00 по московскому времени.

Ранее NEWS.ru писал, что американский спортивный журналист Филипп Херш заподозрил тренера Этери Тутберидзе в злорадстве после провала короткой программы бывшей ученицы Александры Трусовой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).