Трусова рассказала, с кем бы хотела встать в пару

Фигуристка Трусова: я бы встала в пару с Тихоновым, я ему доверяю
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
18:43, 18 апреля 2022
Александра ТрусоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова рассказала, с кем бы встала в пару. Она заявила, что в качестве партнёра выбрала бы Алексея Тихонова, так как доверяет ему, сообщает Waction.
Встать с кем-то в пару? Я должна очень доверять этому человеку, потому что это очень сложно. Вот с Алексеем Тихоновым пробовала — ему я доверяю. А так больше не могу пока сказать, — сказала Трусова.
Алексей Тихонов в паре с Марией Петровой становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы и чемпионом России.
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