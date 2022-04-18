Трусова рассказала, с кем бы хотела встать в пару

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не забыл о встрече с олимпийцами, передаёт «Р-Спорт». По словам Пескова, встреча обязательно состоится, но дата мероприятия будет оглашена позже.

Давайте не будем забегать вперёд, мы своевременно поставим в известность и проинформируем. До сих пор этой встречи не было, но это не значит, что президент об этом забыл. Он обязательно...