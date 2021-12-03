Трусова рассказала о восстановлении от травмы

Читайте нас в Google Новости

Российская фигуристка Александра Трусова, пропустившая Гран-при Японии из-за травмы, рассказала о процессе восстановления. Её цель — вернуться к чемпионату России. Слова спортсменки приводит «Первый канал».

Восстанавливаюсь уже, тренируюсь. Ключевое — конечно, подготовиться хорошо к чемпионату России, — сказала Трусова.

На вопрос о том, всё ли замечательно, 17-летняя спортсменка ответила «да».

Трусова выиграла первый этап Гран-при в США, выступая с травмой ноги. Этап Гран-при в Японии проходил с 12 по 14 ноября.

Как сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, Трусова снялась с японского этапа по рекомендациям врачей.