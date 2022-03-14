Трусова рассказала, кто принимал решение по её контенту на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что её отговаривали от исполнения пяти четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине. Что касается короткой программы, то ей никто не препятствовал в исполнении тройного акселя. Слова фигуристки приводит «Матч ТВ».

Решение о пяти четверных, конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Я шла к этому, хотела сделать именно на Олимпиаде, готовилась к этому. А тройной аксель в короткой? Ни за ни против, они не говорили ничего, насчет него никто ничего не говорил, — заявила Трусова.

Александра Трусова стала серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине в индивидуальных соревнованиях. В произвольной программе она впервые в истории приземлила пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований под своей эгидой. Запрет коснулся фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Причина такого шага — военная спецоперация России на территории Украины.