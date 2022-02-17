Трусова приземлила пять четверных прыжков на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова смогла выполнить все запланированные пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она вышла на промежуточное первое место.
17-летняя фигуристка приземлила следующие прыжки: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель — тройной тулуп (тройка), четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Она набрала за прокат 177,13 балла (личный рекорд) и вышла на первое место.
Впереди — три участницы до завершения соревнований, в том числе россиянка Камила Валиева, которая
Произвольная программа завершится сегодня, 17 февраля, после 17:00 мск.