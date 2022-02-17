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Трусова приземлила пять четверных прыжков на Олимпиаде

Трусова приземлила пять четверных прыжков на Олимпиаде
16:39, 17 февраля 2022
Трусова приземлила пять четверных прыжков на Олимпиаде Александра Трусова (ОКР) Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Российская фигуристка Александра Трусова смогла выполнить все запланированные пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде-2022 в Пекине. Она вышла на промежуточное первое место.

17-летняя фигуристка приземлила следующие прыжки: четверной флип, четверной сальхов, четверной тулуп (степ-аут), двойной аксель — тройной тулуп (тройка), четверной лутц — тройной тулуп, четверной лутц, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Она набрала за прокат 177,13 балла (личный рекорд) и вышла на первое место.

Впереди — три участницы до завершения соревнований, в том числе россиянка Камила Валиева, которая заявила четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной сальхов через ойлер и тройной аксель. А также — Анна Щербакова, у неё числятся четверной флип и каскад четверной флип — тройной тулуп.

Произвольная программа завершится сегодня, 17 февраля, после 17:00 мск. 

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