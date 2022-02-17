Трусова приземлила пять четверных прыжков на Олимпиаде

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Известный телеведущий Иван Ургант пошутил о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. В эфире программы «Вечерний Ургант» ведущий сравнил персонажа из «Матрицы» Морфеуса с дедушкой фигуристки. Таким образом он отреагировал на известие о том, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за таблеток от сердца дедушки.

Валиева объяснила попадание запрещённого триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. <...> МОК тут же среагировал на это заявление и опубликовал...