Трусова объяснила неудачное выступление в короткой программе ЧМ

https://static.news.ru/photo/c7f841f2-8cb9-11eb-ab65-96000091f725_660.jpg Александра Трусова Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала выступление в короткой программе чемпионата мира.

Тройной аксель не получался в программе утром, поэтому решили, что лучше прыгнуть двойной. Я не справилась со своим волнением, в последнее время очень сильно волнуюсь на соревнованиях. Не знаю почему, буду думать и стараться кататься чисто, — цитирует Трусову «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит в шведском Стокгольме. Произвольная программа женщин состоится 26 марта. Начало соревнований — в 20:00 по московскому времени.

В интервью NEWS.ru олимпийская чемпионка мира в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление женщин в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию. После первого соревновательного дня промежуточное первое место занимает Анна Щербакова с 81 баллом в активе.