Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова не так давно пополнила ряды академии «Ангелы Плющенко». До этого момента к Евгению Викторовичу никогда ещё не приходили такие сильные фигуристки. Возможно, именно поэтому многие эксперты предположили, что союз с известной спортсменкой позволит двукратному олимпийскому чемпиону выйти на новый уровень в качестве тренера. Однако не одна Трусова способна сделать Евгения Плющенко востребованным специалистом. NEWS.ru рассказывает о Софье Титовой — будущей звёздочке фигурного катания.

Софья Титова перешла к Евгению Плющенко от Этери Тутберидзе (вот это поворот!) чуть больше года назад. Сам тренер рассказывал, что юная спортсменка к ним поступала (тогда Софье было 10 лет) с недокрученным акселем в 2,5 оборота и без единого тройного прыжка. Однако Плющенко отмечал, что девочка очень способная и перспективная, поэтому он взял её под своё крыло. За полтора месяца совместной работы они освоили все тройные прыжки. А уже зимой Софья могла делать тройной аксель на полу.

Но главным их достижением является победа на первенстве Москвы среди девушек младшего возраста. Софья Титова, набрав 199,24 балла по суммам трёх программ (элементы, короткая и произвольная), опередила на два балла ученицу Этери Тутберидзе Любовь Рубцову. Для сравнения: в прошлом году на этих соревнованиях Софья заняла 23 место. Невероятный скачок!

Комментируя победу своей подопечной, Евгений Плющенко отметил рост спортсменки, а также обозначил цели на будущее. Важное замечание: долгоиграющее будущее.

Появилась стабильность, каскады три-три, изучаем четверные, аксель три с половиной. Всё рядом. Но не форсируем. Это не первоочередная задача — мол, надо завтра или к следующему сезону прыгнуть. Я всё-таки за спорт, в котором фигурист проходит долгий путь. Не однодневка и убежали, а именно несколько чемпионатов мира, Европы, Олимпиад, может быть. Я за такой подход.​ Мы уже разговариваем с ней о том, что нужно несколько олимпийских циклов пройти, — приводит слова наставника «Спорт-Экспресс».

Сейчас в период пандемии коронавируса фигуристы не имеют возможности оттачивать свои вращения и прыжки на льду. Все катки закрыты. Однако это не повод бездействовать совсем. Софья Титова, например, проводит тренировки в загородном доме, и делает это очень успешно. В сети появилось видео, как 11-летняя фигуристка исполнила каскад четверной тулуп-тройной тулуп, четверной сальхов-ойлер-тройной сальхов и тройной аксель в домашних условиях.

Честно, даже непонятно, что удивляет больше — четверные прыжки, которые выполняет Софья, или цикл её ежедневных тренировок. Зайдите на её страницу в Instagram, вы будете удивлены. Там и прыжки, и пробежки, и упражнения на любой вкус и цвет. И это в 11 лет!

Старт на тренерском поприще у Евгения Плющенко не очень задался. Громкий союз с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой не привёл ни к чему (фигуристка так и не смогла вернуться в большой спорт), несколько громких на тот момент переходов фигуристов из группы Тутберидзе тоже прошли как-то бесследно (многие спортсмены спустя небольшое время разорвали отношения с тренером). И вот, наконец, у Плющенко появился шанс заявить о себе.

С такой мотивированной и способной девочкой, как Софья Титова, можно и нужно добиваться результатов. Молодость, желание, талант — всё при ней. Теперь многое будет зависеть от того, как проявит себя Плющенко. Сможет ли в дальнейшем её планомерно развивать и приводить к победам (сейчас, кажется, у них хорошая взаимосвязь), покажет время. Ну и про Александру Трусову мы тоже, конечно, не забываем.