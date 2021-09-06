«Трусова научила»: Бутырская оценила тренерский потенциал Плющенко

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с NEWS.ru оценила тренерский потенциал Евгения Плющенко после побед его учеников на этапе юниорского Гран-при в Кошице. По итогам турнира подопечные двукратного олимпийского чемпиона взяли золото в соревнованиях юношей, а также золото и серебро в женской дисциплине.

Бутырская призналась, что её не удивляет такой результат.

Не могу понять, почему такое отношение к Жене. Он олимпийский чемпион. У него огромный багаж знаний. Трудится он умеет. Если он увлёкся, если ему нравится эта работа, то у него всё получится. Тем более мне кажется, что Саша Трусова его чему-то научила. У них должен был состояться хороший обмен опытом, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.



Первая российская чемпионка мира отметила, что всегда положительно относится к тому, чтобы такие люди, как Евгений Плющенко, становились тренерами.



Такие люди лучше всего знают фигурное катание. Молодым спортсменам заниматься с олимпийским чемпионом — это столько знаний сразу. Здорово, что есть результаты. Здорово, что идут ученики. Надо немного потерпеть — и будут свои собственные, хорошие чемпионы, — заключила она.

Следующий юниорский этап Гран-при пройдёт с 15 по 18 сентября в Красноярске (Россия).

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о злости по отношению к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.