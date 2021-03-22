Трусова на тренировке перед ЧМ исполнила четверной флип с риппоном

Российская фигуристка Александра Трусова, представляющая группу Евгения Плющенко, на тренировке перед чемпионатом мира исполнила четверной флип с риппоном. Видео было опубликовано в Instagram Teamtrusova.
Элемент вызвал бурную реакцию болельщиков в Сети.
Ранее Трусова чисто исполнила на тренировке четыре четверных прыжка и три тройных акселя.
Чемпионат мира — 2021 пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
В понедельник, 22 марта, NEWS.ru писал, что Трусова заявила больше четверных прыжков на ЧМ, чем главный претендент на победу Анна Щербакова.