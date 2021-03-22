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Трусова на тренировке перед ЧМ исполнила четверной флип с риппоном

17:48, 22 марта 2021 19
Александра Трусова Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская фигуристка Александра Трусова, представляющая группу Евгения Плющенко, на тренировке перед чемпионатом мира исполнила четверной флип с риппоном. Видео было опубликовано в Instagram Teamtrusova.

Элемент вызвал бурную реакцию болельщиков в Сети.

Ранее Трусова чисто исполнила на тренировке четыре четверных прыжка и три тройных акселя.

Чемпионат мира — 2021 пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

В понедельник, 22 марта, NEWS.ru писал, что Трусова заявила больше четверных прыжков на ЧМ, чем главный претендент на победу Анна Щербакова.

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