Трусова на тренировке перед ЧМ исполнила четверной флип с риппоном

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Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) и депутат Государственной думы Владимир Драчёв рассказал, когда ждать результатов проверки массового отказа спортсменов выходить на старт на соревнованиях «Ижевская винтовка» после приезда допинг-офицеров. В декабре 2020 года 33 биатлониста-юниора не вышли на старт.

Обычно такие вещи раньше времени не рассказывают. Когда будут завершены все следственные действия и все будет отработано, тогда и будет вынесено решение, которое обязательно озвучат. Сколько еще ждать? Какая разница,...