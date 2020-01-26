https://static.news.ru/photo/aea1d20a-401f-11ea-8b4e-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная не собираются участвовать в юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине.

Во время пресс-конференции россиянки одновременно отрицательно ответили на вопрос, хотят ли они поехать на юниорский чемпионат мира, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Алёна Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.