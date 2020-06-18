Трусова хотела перейти к Плющенко в 2018 году

https://static.news.ru/photo/c0cd3df4-b156-11ea-a5af-fa163e074e61_660.jpg Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что его новая подопечная фигуристка Александра Трусова хотела перейти в его команду ещё в 2018 году.

Два года назад позвонил мне её папа, сказал, что хочет увидеться и пообщаться. Спросил, что вы думаете? Я ответил, что пока что я её не могу взять по причине того, что у меня маленькая площадка. И вот пришло время, когда они снова пришли ко мне и сказали: «Мы хотим перейти», — цитирует Плющенко «Комсомольская правда».

Также Плющенко опроверг информацию о том, что он переманил Трусову в свою команду с помощью финансов.

Ранее Плющенко сообщил, что его подопечная, 15-летняя фигуристка Александра Трусова, на тренировке прыгнула четверной риттбергер. Это единственный элемент в женском фигурном катании, который до сих пор не выполняла на соревнованиях ни одна фигуристка в мире. Команда Плющенко сейчас находится на сборах в Кисловодске, писал NEWS.ru.

Не так давно Трусова ушла от своей наставницы Этери Тутберидзе в команду Плющенко. Под его руководством она надеется воплотить в жизнь свою главную мечту — победить на Олимпийских играх.