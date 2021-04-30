Трусова должна извиниться: психолог оценил её возвращение к Тутберидзе

Спортивный психолог Вадим Гущин прокомментировал уход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Евгения Плющенко и возвращение к Этери Тутберидзе. Его слова приводит «Спорт день за днём».
Как ведёт себя блудный сын, возвращаясь домой? Для начала надо признать свою ошибку и сказать: «Мои претензии были неверны, и я буду выполнять всё, что вы скажете». Я уверен, что тут должно быть публичное раскаяние. Я вообще противник такого рода мероприятий. Но, безусловно, извинения она принести обязана. И она их принесёт, — сказал Гущин.
1 мая стало известно, что бронзовая призёрка прошедшего чемпионата мира Трусова ушла от Евгения Плющенко. 16-летняя фигуристка вернулась в команду Этери Тутберидзе.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина призналась, что восприняла эту новость без удивления.
Позже Плющенко записал видеообращение, где рвал цветы для жены Яны Рудковской и анонсировал много интересного.