Трусова должна извиниться: психолог оценил её возвращение к Тутберидзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко записал видеообращение, где анонсировал много интересного в скором будущем. Видео было опубликовано в его Instagram.

Жене нарываю тюльпанчики. Самой моей верной, любимой, преданной жене, другу, красавице. Первые тюльпанчики. Настроение отличное. Всё отлично, всё здорово. Погода классная. Вернулись в московскую весну с хорошим настроением и стимулом...