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Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, считает, что подделанные подписи бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в документах могут повлиять на исходы других дел.

Часть тех документов, которые есть в нашем деле, подавались и в других делах. Так что если вывод о том, что подписи подделаны, правильный, мы считаем, что этот может оказать влияние...