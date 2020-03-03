Две французские велосипедные команды Cofidis и Groupama-FDJ, а также российская Gazprom-RusVelo находятся на карантине в отеле Абу-Даби (ОАЭ).
Я должен признать, что это очень сюрреалистический опыт. Это разочаровывает, потому что не было никаких положительных случаев. Все тестирования были отрицательными, но по какой-то причине мы всё ещё заперты на карантине, — сказал австралийский гонщик Cofidis Натан Хаас в интервью BBC Radio.
Спортсмены были вынуждены придумать тренировки, которые они могут проводить в отеле.
Ранее организаторы велогонки «Тур ОАЭ» отменили последние два этапа многодневки из-за коронавируса. Сообщалось, что командам Сofidis, Solutions Credits, Groupama — FDJ и российской Gazprom — RusVelo («Газпром-РусВело») запретили покидать страну, все остальные уехали из Абу-Даби.
Случаи заболевания коронавирусом во время гонки в ОАЭ были выявлены у граждан Италии, входящих в состав персонала одной из велокоманд, писал NEWS.ru.
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