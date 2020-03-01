https://static.news.ru/photo/bb4cfbd2-5ba5-11ea-9891-fa163e074e61_660.jpg Карим Халили Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.

Победитель преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 3,9 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. Второе место занял норвежец Стурла Холм Легрейд (+6,7; 2), третьим стал его соотечественник Сиверт Гутторм Баккен (+23,9; 2).

Российский биатлонист Карим Халили занял шестое место (+52,1; 3), Матвей Елисеев — седьмое (+1.04,4; 5), Никита Поршнев — восьмое (+1.14,8; 3), Эдуард Латыпов — 12-е (+1.32,2; 4), Кирилл Стрельцов — 14-е (+1.49,9; 3), Виталий Томшин — 26-е (+3.03,0; 6).

Ранее NEWS.ru писал о том, что Елисеев завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Победитель преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 46,4 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Андрей Расторгуев из Латвии (+4,1; 1), третьим стал норвежец Александер Фьелд Андерсен (+25,5; 1).