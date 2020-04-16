Три баскетболиста «Пармы» согласились на снижение зарплаты

Кроме того, ещё один баскетболист пермской команды тяжёлый форвард Борис Савович также согласился на изменения в условиях зарплаты.
Из-за пандемии коронавируса ситуация в мировом баскетболе непростая. Досрочно завершённые чемпионаты и как следствие, недополученные доходы ставят даже таких грандов, как «Реал» и «Барселона», перед необходимостью резко сокращать расходы, — приводит слова директора коллектива Александра Башминова пресс-служба.
Он также поблагодарил спортсменов за понимание и добавил, что это «существенная помощь клубу в сложившейся ситуации».
В свою очередь руководство саратовского баскетбольного клуба «Автодор» прекратило сотрудничество со всеми легионерами команды, ранее писал NEWS.ru.