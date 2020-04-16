Три баскетболиста «Пармы» согласились на снижение зарплаты

https://static.news.ru/photo/26f8bdc8-7fd0-11ea-ba68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Баскетбольный клуб «Парма» подписал новые контракты с баскетболистами форвардом Марексом Мейерисом и защитником Адасом Юшкявичюсом.

Детали соглашения не разглашаются, однако известно, что оба спортсмена согласились на снижение заработной платы.

Кроме того, ещё один баскетболист пермской команды тяжёлый форвард Борис Савович также согласился на изменения в условиях зарплаты.

Из-за пандемии коронавируса ситуация в мировом баскетболе непростая. Досрочно завершённые чемпионаты и как следствие, недополученные доходы ставят даже таких грандов, как «Реал» и «Барселона», перед необходимостью резко сокращать расходы, — приводит слова директора коллектива Александра Башминова пресс-служба.

Он также поблагодарил спортсменов за понимание и добавил, что это «существенная помощь клубу в сложившейся ситуации».

В свою очередь руководство саратовского баскетбольного клуба «Автодор» прекратило сотрудничество со всеми легионерами команды, ранее писал NEWS.ru.