Третий этап веломногодневки «Тур де Франс» выиграл австралиец Калэб Юэн

https://static.news.ru/photo/6c9e85e4-eba3-11ea-83e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/letourdefrance

Австралиец Калэб Юэн из команды Soudal Lotto стал победителем третьего этапа веломногодневки «Тур де Франс» протяжённостью 198 км от Ниццы до Систерона.

Победитель финишировал со временем 5 часов 17:42 минуты. Вторым финишную черту пересёк ирландец Сэм Беннет (Deceuninck — Quick), третье место — у Джакомо Ниццоло (NTT Pro Cycling).

Лидером генеральной классификации по-прежнему является француз Жюлиан Алафилипп, представляющий команду Deceuninck — Quick Step, который накануне выиграл второй этап, писал NEWS.ru.

Ранее победителем первого этапа стал норвежец Александер Кристофф, представляющий UAE Team Emirates. 33-летний испанец Рафаэль Валлс из Bahrain-McLaren упал за 3 км до финиша на первом этапе, сломал бедро и покинул гонку. Также гонку после стартового этапа покинули Джон Дегенкольб и Филипп Жильбер из Lotto Soudal.