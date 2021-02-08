Треш-ток пришёл и в биатлон: как поругались Губерниев и Тихонов

Накануне чемпионата мира четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и ещё шесть ветеранов биатлона написали коллективное письмо в адрес Дмитрия Губерниева. Комментатор резко отреагировал, и за него вступилась Тина Канделаки. За всем этим стоит давний личный конфликт самого титулованного отечественного биатлониста всех времён и самого популярного ныне комментатора России. NEWS.ru рассказывает, как бывшие друзья стали непримиримыми врагами.

Ещё три года назад Александр Тихонов и Дмитрий Губерниев были не разлей вода. Комментатор всегда поздравлял в эфире легендарного биатлониста, с восхищением рассказывал о его спортивных подвигах, а по поводу острой тихоновской критики отвечал оппонентам: «На то и щука в море, чтобы карась не дремал». Дескать, великий, имеет право. Тихонов отвечал Губерниеву взаимностью: сравнивал со своим любимым комментатором Николаем Озеровым, а также с гордостью поместил совместную фотографию в свою автобиографическую книгу, назвав другом.

Как человек, хорошо знакомый с каждым из них более десяти лет, могу отметить, что в действительности у обоих значимых в российском биатлоне фигур гораздо больше общего, чем различий. Оба — ярко выраженные холерики, импульсивные, не лезущие за словом в карман и шикарно владеющие острыми метафорами. Оба стали лучшими в своём деле. Губерниев — голос российского биатлона, один из самых популярных комментаторов страны, а Тихонов — лучший биатлонист ХХ века и на протяжении 12 лет успешный руководитель российского биатлона. Любовь эпатировать публику яркими поступками у каждого также в крови, как и нетерпимость к любой критике и иному мнению. Рано или поздно этим двум «медведям» должно было стать тесно «в одной берлоге», и такой момент настал в 2019 году.

Тихонов первым публично выразил на страницах своего сайта недовольство комментариями Губерниева в декабре 2019-го. К тому времени уже полтора года Союзом биатлонистов России руководил Владимир Драчёв, в котором Тихонов разочаровался, а на должность вице-президента был принят один из его главных врагов Валерий Польховский. Губерниев в своих репортажах хвалил обоих, а потому Тихонов не сдержался и первым подверг критике его творчество.

Программы Дмитрия Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Спортсмены, как звери в зоопарке, находятся под наблюдением его бригады. Дима, почитай комментарии! Вся страна против тебя, потому что ты лезешь во все дыры. Ты уже не комментатор, а шоумен. Тебе надо вести какое-нибудь дешёвое реалити-шоу. Я уверен, что тогда рейтинги у тебя будут ещё больше, если для тебя это самое главное, — написал Тихонов на своём сайте.

Ответ комментатора не заставил себя ждать. Он в очередной раз поддержал назначение Польховского и жёстко, на грани фола потроллил биатлонную легенду.

Александр Тихонов Александр Вильф/РИА Новости

Назначение Валерия Польховского вице-президентом СБР — огромный плюс для нашего биатлона! Сомнений в этом нет. И завывания старого пердуна только подтверждают правильность решения! — написал Губерниев в своём Telegram.

Ну а дальше пошло-поехало. За Тихонова, постоянно подвергаемого нападкам комментатора, периодически заступались коллеги Владимир Аликин, Анфиса Резцова и другие, которым тоже «доставалось на орехи». Впрочем, ветеран стойко держал удар и рассказывал стране десятки забавных историй о Губерниеве, награждая того прозвищами «губошлёп», «кадум» и сравнивая с шеебойным голубем, чем заставлял тысячи любителей биатлона обращаться к Google.

На чемпионате мира в Антхольце Губерниев и Тихонов обходили друг друга стороной и отказывались даже разговаривать о примирении, хотя этот вопрос я задавал им обоим и был, пожалуй, одним из немногих, кто не получал удовольствие от разгоревшегося треш-тока, а испытывал лёгкое чувство стыда за двух уважаемых мною людей. Губерниев и Тихонов — два больших явления в нашем биатлоне и в разы интереснее как спикеры, чем десятки дающих однообразные и невнятные интервью тренеров и спортсменов, но хотелось бы, чтобы их могучая энергия была созидательной, а не разрушительной.

Александр Иванович уже обращался и к Тине Канделаки, и к руководству «Газпром-медиа», но поняв, что никто не будет убирать популярного комментатора, делающего каналу рейтинги, решил обратиться к Губерниеву вместе ещё с шестью (по данным NEWS.ru, седьмым в поддержку Тихонова уже после публикации письма выступил Юрий Кашкаров) прославленными биатлонистами и тренерами. Когда я узнал о подготовке такого письма, то ожидал увидеть очередную бомбу в духе Иваныча, а получилось вполне корректное и неагрессивное обращение.

Мы отдаём себе отчёт в том, что комментатор, как и любой спортивный журналист, имеет право на свою точку зрения и на донесение её до зрителей. Но при этом он не должен манипулировать общественным сознанием, опускаться до уровня площадной брани и прямых оскорблений в адрес заслуженных людей, несоблюдения базовых принципов журналистской этики и общественной морали, — говорится в письме.

Однако Дмитрий Губерниев, понимая, что одним из инициаторов обращения был его оппонент, с которым обмен любезностями продолжается уже третий год, отреагировал достаточно остро.

Как прекрасно сработано, в лучших традициях кампаний в виде коллективных писем! Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака! Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив! Ярлыки, обращения к трудящимся! Враньё! Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны, — написал Губерниев в своём Telegram.

В очередной раз поддержку своему ведущему сотруднику выразила и генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки, подчеркнув выданный ранее полный карт-бланш комментатору.

Седьмым подписантом (есть в этом какой-то библейский символизм) стал друг российского биатлона Александр Иванович Тихонов. Каждый раз, когда он писал что-то про меня или Диму (часто сразу про обоих), я отвечала, но сколько уже можно повторять одно и то же. Напомню, что крестовых походов было аж 24 штуки. Поэтому ждём от Александра Ивановича ещё писем двадцать. И смотрим чемпионат мира по биатлону — 2021 на «Матч ТВ», — написала в Telegram Канделаки.

Тихонов также по нашей просьбе прокомментировал высказывания Губерниева и Канделаки, отметив, что для него гораздо важнее реакция любителей биатлона.

Своим высказыванием Губерниев подтвердил характеристику, которую дал ему норвежский журналист, — неотёсанный и глупый. Заслуги оговоренных выдающихся писателей и учёных народ всё равно оценил, и история поставила их на заслуженное место. Так и его деятельность народ оценит, как самовлюблённого болвана. Я прочитал тысячи негативных комментариев о Губерниеве на различных спортивных сайтах и только один позитивный... от Канделаки. Ты говоришь, что нам тебя не сожрать. Этого никто не осмелится сделать, потому что любого из нас стошнит. Это может сделать только Канделаки, — сказал Тихонов NEWS.ru.

Выявить победителя в этом бесконечно продолжающемся споре невозможно. Рискну предположить, что им станет тот, кто первый найдёт в себе силы наступить на горло собственной «песне» и если не примириться, то хотя бы остановиться. А пока будем надеяться, что эта буря в стакане воды привлечёт больший зрительский интерес к чемпионату мира.