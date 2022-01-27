18+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Тренирующему сборную Казахстана экс-фигуристу из России угрожают убийством

В Федерации фигурного катания Казахстана сообщили, тренеру Воронову угрожают убийством
16:22, 27 января 2022
Тренирующему сборную Казахстана экс-фигуристу из России угрожают убийством Сергей Воронов Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен заявила на онлайн пресс-конференции, что российскому тренеру, возглавляющему национальную команду Сергею Воронову, поступили угрозы убийством. Неизвестные призвали его забыть о Казахстане.

Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание, — заявила Тен.

Сергей Воронов возглавил сборную Казахстана по фигурному катанию в октябре 2021 года. Он является двукратным чемпионом страны, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что российский фигурист, чемпион Олимпийских игр — 2014 в Сочи Дмитрий Соловьёв был избит в центре Москвы. Инцидент произошёл ночью на улице, когда спортсмен вступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, свою возлюбленную. На них напали трое неизвестных.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео