Тренирующему сборную Казахстана экс-фигуристу из России угрожают убийством

Вице-президент Федерации фигурного катания Казахстана Оксана Тен заявила на онлайн пресс-конференции, что российскому тренеру, возглавляющему национальную команду Сергею Воронову, поступили угрозы убийством. Неизвестные призвали его забыть о Казахстане.
Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание, — заявила Тен.
Сергей Воронов возглавил сборную Казахстана по фигурному катанию в октябре 2021 года. Он является двукратным чемпионом страны, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что российский фигурист, чемпион Олимпийских игр — 2014 в Сочи Дмитрий Соловьёв был избит в центре Москвы. Инцидент произошёл ночью на улице, когда спортсмен вступился за двукратную чемпионку Европы по кёрлингу Анну Сидорову, свою возлюбленную. На них напали трое неизвестных.