Тренирующему сборную Казахстана экс-фигуристу из России угрожают убийством

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Светлана Журова заявила, что Союзу биатлонистов России (СБР) «прилетит» из-за снятия четырёх членов национальной команды с рейса в Пекин. По её мнению, федерация должна была тщательно подготовить все документы. Ранее стало известно, что старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, биатлонисток Валерию Васнецову и Ирину Казакевич, а также массажиста команды Романа Никитина не допустили на борта самолёта, который летел в столицу Поднебесной. Слова Журовой приводит «Газета.ru».

Думаю, что СБР за это «прилетит», они же за это отвечают. Сам спортсмен, конечно, тоже должен нести ответственность. Но представители федерации, исполнительный директор, должны щепетильно отслеживать такие вещи. Перед Олимпийскими...