Тарасова возмутилась из-за судейских ошибок на ЧР по фигурному катанию

https://static.news.ru/photo/03d8c182-66e6-11eb-b788-96000091f725_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила возмущение в связи с ошибками, которые допустили судьи на юниорском Чемпионате России по фигурному катанию. Она предложила дисквалифицировать судейскую бригаду за некомпетентность «по меньшей мере, на год».

Во время юниорского ЧР в Красноярске фигурист Егор Рухин выполнил несколько сложных фигур, в том числе три прыжка в четыре оборота — четверных сальхова. Однако последний из них судьи ошибочно засчитали как тройной.

После сообщений об ошибки результаты были пересмотрены, а фигурист занял третье место.

Техническая бригада не смогла отличить четверной прыжок от тройного. Нам казалось, что у нас есть грамотная техническая бригада — значит её нет, судили как новички, как в первый день работы. Идут самые главные соревнования страны, а люди не видят четверных прыжков. Считаю, что всю бригаду во главе с её руководителем нужно дисквалифицировать хотя бы на год, — заявила Тарасова агентству ТАСС.

Российский тренер по фигурному катанию Елена Буянова также назвала неприемлемыми подобные ошибки со стороны судей.

Это была сильнейшая разминка, ребята боролись за результат. Мы шли на максимальную сложность, и единственный, кто прокатался с тремя четверными прыжками, был Рухин. Я считаю, что недопустимо — поставить в протоколе вместо четверного прыжок тройной. Для меня это категорически неприемлемо, когда такие ошибки на главном старте сезона допускают судьи, которых я глубоко уважаю, — сказала тренер, которая готовила Рухина к соревнованиям.

Ранее NEWS.ru писал, что Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие в списке участниц на предстоящем чемпионате России среди юниоров учениц Этери Тутберидзе Камилы Валиевой, Дарьи Усачёвой и Майи Хромых.