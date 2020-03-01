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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал ситуацию с обысками у россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в Италии.

Мне самому это всё не по душе, мне бы хотелось, чтобы мы были сосредоточены на спорте. Я не хочу додумывать и фантазировать о том, что там случилось, это вопрос к...