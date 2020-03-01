Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена спортсменов, которые отправятся с чемпионата Европы на весенние этапы Кубка мира.
Представлять сборную будут Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кристина Резцова и Ульяна Кайшева.
Тренер также рассказал, от кого из сборной он ожидал лучших результатов.
Разочаровал Латыпов, он мог заехать в спринте в призы или даже выиграть. Сегодняшний пасьют сложился для наших ребят неудачно. У нас есть проблемы с подготовкой лыж в такую погоду, — сказал Хованцев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее белорусская биатлонистка Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии. Победительница без промахов преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 21,1 секунды. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова (+17,6; 2), третьей стала шведка Элизабет Хёгберг (+35,1; 3), писал NEWS.ru.
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