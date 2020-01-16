https://static.news.ru/photo/61142d1e-3884-11ea-a096-fa163e074e61_660.jpg Виталий Норицын Фото: biathlon_is_my_life/instagram.com

Старший тренер женской национальной сборной Виталий Норицын объявил состав на эстафету на пятый этап Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге.

На первом этапе сборную России представит Евгения Павлова, затем побежит Ирина Старых и Кристина Резцова, а завершит гонку Екатерина Юрлова-Перхт, сообщил Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ».

Эстафета в Рупольдинге пройдёт 17 января в 16:30 мск.

Ранее первое место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге заняла норвежка Тириль Экхофф, второе — шведка Ханна Эберг, третьей стала итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, которая заняла 36-е место, Екатерина Юрлова-Перхт — 37-е. Кристина Резцова финишировала 42-й, Ирина Старых — 60-й, Светлана Миронова — 77-й, писал NEWS.ru.