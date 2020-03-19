Мужская сборная России пережила смену тренера и частичное омоложение, однако впервые в истории ни разу не добралась до подиума в эстафетах. NEWS.ru подводит итоги сезона в мужской сборной России, отмечает, кто и в чем прибавил, а кто разочаровал и разбирается в перспективах тренерского штаба.

Александр Логинов, 7-е место в общем зачёте Кубка мира, 88% попаданий, 3,8 сек. на км — среднее отставание от лидеров

Если говорить о безоговорочно лучшем на сегодня российском биатлонисте, то нынешний сезон получился для него неоднозначным. С одной стороны он покинул тройку сильнейших в мире и только три раза в сезоне поднимался на подиум. С другой — выиграл золотую и бронзовую медали на чемпионате мира, что стало единственным значимым успехом российских биатлонистов в сезоне. На одной чаше весов — великолепная стрельба Александра, которая приблизилась к 90 процентам точности, но при этом он остался верен своему скоростному стилю, за который его критиковал старший тренер команды Сергей Белозёров. Спад в функциональной подготовке имел под собой объективные причины: травма локтя и пропущенный ноябрьский сбор, однако филигранная подводка к главному старту под контролем личного тренера Александра Касперовича, с появлением которого Александр преобразился, изменила ситуацию.

Александр Логинов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Матвей Елисеев, 15-е место в Кубке мира, 84,7 % попаданий, 4,5 сек. на км отставание от лидеров

С точки зрения чистой статистики может занести сезон себе в актив. В Эстерсунде впервые поднялся на подиум в личной гонке, по итогам сезона закрепился в топ-15. Однако большая часть успехов Матвея пришлась на декабрь, а после нового года он сдал функционально и не поднимался выше десятого места. С одной стороны, Елисеев после индивидуальной работы с Альбиной Ахатовой стал точнее стрелять и не раз чисто проходил спринт, с другой в гонках с четырьмя рубежами по-прежнему нестабилен, редко успешно проводит два старта подряд и хронически теряет скорость на последнем круге. В качестве участника первого этапа эстафеты также по ходу сезона не впечатлил.

Евгений Гараничев, 33-е место в общем зачёте, 86,5% попаданий, 7,1 сек. на км отставание от лидеров

Некогда один из самых быстрых российских биатлонистов в этом сезоне крепко сдал во всех компонентах подготовки. Гараничев никогда не бегал так медленно, даже на заре своей карьеры. На протяжении всего сезона он избежал явных провалов, что позволило ему сохранить место в команде, но при этом ни разу не попал в десятку лучших и не отобрался в масс-старт. В следующем сезона перспективы Гараничева в команде туманны. С одной стороны, он не худший в сборной и по результатам достоин места в команде, с другой в условиях курса руководства на омоложение и отсутствии стабильности у Евгения в эстафетах, его могут и вывести из состава по примеру Дмитрия Малышко. Мнения тренеров и членов правления по этой кандидатуре могут разделиться.

Евгений Гараничев Tomi Hänninen/Newspix24/Global Look Press

Никита Поршнев, 39-е место в зачёте Кубка мира, 82,4% попаданий, 7,6 сек на 1 км отставание от лидеров

Воспитанник старшего тренера сборной Белозёрова постепенно прогрессирует, чему свидетельством стало звание лучшего новичка сезона, однако происходит этот прогресс не так быстро, как всем нам бы хотелось. Никита по-прежнему нестабилен в стрельбе стоя и не держит скорость по всей дистанции, однако неплохо справляется с горами. Два своих лучших старта он провёл во французском Анси и на чемпионате мира в Антхольце, где финишировал 11-м в индивидуальной гонке и отобрался в масс-старт. В межсезонье Белозёров хочет поменять своему ученику ложе, что должно повысить его снайперские качества.

Эдуард Латыпов, 52-е место в зачёте Кубка мира, 80,2% попаданий, 6,6 сек на 1 км отставание от лидеров

На протяжении всего сезона ни разу не выполнил критерии отбора в команду, но был защищён тренерским решением. Наставники верят в перспективность 26-летнего атлета, который на тренировках в межсезонье тянулся за Логиновым. Латыпов зарекомендовал себя как надежный эстафетчик, но так и не реализовал свой потенциал. Лучшие результаты сезона он показал на равнине в Эстерсунде, Нове-Место и Контиолахти, а чемпионат мира в среднегорном Антхольце провалил. Помимо горной подготовки Эдуарду надо подтягивать стрельбу, так как с подобной меткостью, даже самые быстрые биатлонисты не могут стабильно претендовать на награды, а в личных гонках Латыпов стреляет гораздо хуже, чем в эстафетах.

Кирилл Стрельцов, 62-е место в зачёте Кубка мира

Подмосковный биатлонист дебютировал в Кубке мира на этапе в Поклюке, но, несмотря на то, что смотрелся там лучше Поршнева и Латыпова, шанса на чемпионате мира так и не получил. Второй шанс увидеть его в деле был в Холменколлене, но отмена последнего этапа сезона нарушила эти планы. Стрельцов большую часть сезона провёл в Кубке IBU, где всего один раз поднялся на подиум. Даже по меркам второго эшелона его скорость не впечатляет, а вот снайперские качества и выдержка оставляют надежду, что он дорастёт до уровня Кубка мира.

Дмитрий Малышко, 69-е место в зачёте Кубка мира, 76,9 % точности, 5,8 сек. на 1 км отставание от лидеров

Ветеран сборной и олимпийский чемпион был списан на берег уже после декабрьских этапов и даже не получил шанса на Кубке IBU и чемпионате Европы, куда не сумел пройти сквозь узкое сито отбора. Ходатайство за подопечного главного тренера Анатолия Хованцева не помогло. Две проваленных эстафеты в декабре подписали приговор ветерану, хотя по скорости в команде он уступал только лидерам Логинову и Елисееву. С отменой чемпионата России Малышко вряд ли получит приглашение в сборную, а потому должен либо заканчивать карьеру, либо с нуля пробиваться в состав через всероссийские соревнования, что «Королю отборов» делать не привыкать.

Дмитрий Малышко PETTER ARVIDSON/www.imago-images.de/Global Look Press

Антон Бабиков, 71-е место

В Кубке мира провёл лишь первый этап в Эстерсунде, где выступал по дополнительной квоте, полученной как обладателем Кубка IBU. Несмотря на высокое 14-е место, был выведен из состава и не попал даже на Кубок IBU решением тренерского штаба, после чего остался на некоторое время без оружия и не поехал на отборочный старт в Ижевск. В конце сезона попал на заключительный этап Кубка IBU, но там не сумел стать призёром. Карьера Бабикова очевидно зашла в тупик в последние два года, когда он резко сдал в функциональной подготовке и выпал из состава команды.

Карим Халили, 77-е место в зачёте Кубка мира, 90,1% попаданий, 8,7 сек на 1 км отставания

В российских реалиях действующему юниору сложно отобраться на взрослый Кубок мира, но Карим с этим справился и сначала стал лучшим россиянином на декабрьских этапах Кубка IBU, а затем пробился и в основную команду. Уверенный в себе, дерзкий парень поначалу только присматривался к когорте сильнейших и на немецких этапах не блистал, но завершил сезон хорошим 25-м местом в прощальной гонке своего кумира Мартена Фуркада. Халили прибавил в скоростной выносливости и впервые в карьере прошёл гонку с четырьмя рубежами на ноль, однако заслуг тренеров сборной в его прогрессе немного. Уверенно проходить последний круг и хорошо финишировать Карима научил лыжный тренер Егор Сорин, с которым он занимался всю предсезонку.

Тренеры

Подготовка сборной к сезону была сорвана из-за нелогичной тренерской перестановки по ходу сезона. С осени старшим тренером стал Сергей Белозёров, а исполнявший эти обязанности ранее Анатолий Хованцев сосредоточился на стратегической работе. На деле же новый старший валил на предшественника, что он вёл большую часть подготовки, а главный тренер был не согласен со многими кадровыми решениями, в частности исключением из состава Малышко и участием в эстафете Гараничева. Не сложились у Белозерова отношения и с лидером сборной Александром Логиновым, которого он поначалу критиковал, но затем поставил его победу себе в заслугу. Однозначного ответа, продолжит ли Белозёров работу с командой, сейчас нет, но шансов остаться у него больше, чем у коллеги Норицына. Всё-таки увольнять тренера за половину сезона было бы некорректно, а в новом сезоне ему можно дать шанс реализовать свою программу от начала и до конца. С другой стороны штаб мужской команды может получить точечное усиление в части специалиста по функциональной подготовке. Кроме того, ещё в декабре Хованцев говорил, что со следующего сезона не будет работать с основной командой и сосредоточится на стратегической работе.