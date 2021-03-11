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Матвей Елисеев
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Тренер за семью печатями: почему Елисеев прячет своего наставника

Кто тренирует одного из лучших биатлонистов России, не знает даже Губерниев
10:55, 12 марта 2021 19
Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Один из лидеров сборной России Матвей Елисеев прошлой весной ушёл на самоподготовку, после чего провалил сезон. Его лыжный ход стал значительно хуже после двух лет под руководством Анатолия Хованцева, а имя наставника, писавшего ему тренировочные планы, до сих пор скрывается от широкой публики. Более того, старший тренер сборной Юрий Каминский рассказал, что на 90% был не согласен с этой работой. NEWS.ru разбирался, кто мог сотрудничать с одним из самых одарённых биатлонистов России, почему его имя скрывается и что делать Матвею дальше.

Незаслуженная привилегия и заслуженный результат

Матвей Елисеев — думающий и ищущий биатлонист, не обделённый интеллектом, хорошо владеющий английским и умеющий ясно выражать свои мысли. Для российского спорта это редкость и в то же время проблема. Он не привык выполнять распоряжения тренеров как приказы и на всё имеет своё мнение. Два года назад, когда мужскую сборную консультировала по стрелковым вопросам Альбина Ахатова, он не прислушивался сразу даже к такому мастеру, а потом, отстреляв впервые в Кубке мира на ноль, признал её правоту. С Анатолием Хованцевым у него также постоянно возникали разногласия, притом, что именно с этим наставником Матвей впервые попал в топ-15 общего зачёта Кубка мира, на основании чего решил, что созрел для самостоятельной подготовки, а СБР не стал ему в этом препятствовать.

О том, что с Елисеевым сложно работать из-за своеобразного характера, я слышал от многих тренеров и специалистов. Ему присущи критический подход и доверие близким людям. Неслучайно официальным личным тренером Матвея до сих пор остаётся отец, жена также постоянно ездит с ним на соревнования и оказывает поддержку, а до недавнего времени работала и его личным психологом. Правда, сейчас он признался, что начал работать с другим специалистом в этом направлении.

Впрочем, спортсмен действительно имеет право на любые «выкрутасы», но только до той поры, пока приносит результат. У Матвея с этим в нынешнем сезоне проблемы. Лучший результат в личных гонках — шестое место в масс-старте, в общем зачёте Кубка он не входит в первую двадцатку, а на чемпионате мира хоть и завоевал бронзовую медаль в эстафете, но полностью провалил личную программу, а потому всё чаще раздаются голоса о необходимости прекращать этот эксперимент с самоподготовкой и идти в общую группу к Юрию Каминскому.

Он не заслужил никакой самоподготовки и не имеет на неё права по таким результатам, которые он показывает. Для Матвея будет только лучше вернуться в команду. Поэтому — все к Каминскому. Преференции могут быть для биатлонистов, но незначительные. Но какая нам разница, кто тренирует Елисеева, если он с нулём в топ-15 не попадает? Поэтому тренер и просит про себя не рассказывать, потому что его все помидорами закидают после такой подготовки Елисеева, — приводит слова комментатора Дмитрия Губерниева сайт «Матч ТВ».

Зачем делать из этого тайну?

Матвей ЕлисеевМатвей ЕлисеевKalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Вся история с Елисеевым напоминает старый советский анекдот, в котором экскурсовод, восхищаясь красотами Ленинграда, постоянно упоминает их автора архитектора Растрелли, а провинциальный турист интересуется: «Мы уже поняли, что архитекторов в то время расстреливали, но может, сейчас можно назвать их имена?»

Очевидно, что Матвей таким образом хочет уберечь своего наставника от порций огненной критики и принять удар на себя. Если уж от воспитавшего олимпийского чемпиона тренера Каминского коллега Аликин не оставляет камня на камне, обвиняя специалиста в некомпетентности именно в биатлоне, то что бы он и другие агрессивно настроенные ветераны сделали с каким-нибудь молодым специалистом без регалий вроде Артёма Истомина? На самом деле это большая проблема российского биатлона, который «сжирает» себя изнутри и в котором тренеры постоянно находятся под прессом так называемой биатлонной семьи.

У меня вопросы по его самоподготовке, на которой он был перед началом нынешнего сезона. Хотелось бы знать: кто его таинственный тайный тренер, с которым он готовится? По результатам прогресса в работе Елисеева не видно. Скорее, наоборот. Если в прошлом сезоне он реально был с Логиновым во главе мужской команды, заезжал на высокие места в первой половине сезона, то сейчас — ни одной действительно удачной личной гонки на его счету в Кубке мира, — задаёт вопросы бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев на страницах издания «Спорт день за днём».

Однако в конце сезона, когда результат налицо, можно было бы и раскрыть карты, ведь получается, что тайный тренер не несёт никакой ответственности. В любом случае ему следует отчитаться о проделанной работе на тренерском совете во время чемпионата страны в Ханты-Мансийске, ответить на вопросы коллег и как-то обосновать свою работу, если они с Елисеевым планируют сотрудничать и дальше. Более того, сам спортсмен считает, что работа должна быть продолжена, так как в этом сезоне они уже набили все необходимые шишки и знают, как не повторить ошибки в следующем году.

Кто этот тренер?

Во время вчерашнего эфира мужского спринта комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что предполагаемый тренер Елисеева — Артём Истомин, 25-летний бывший помощник Хованцева, который после осеннего призыва пополнил ряды российской армии. Во время того же эфира эту информацию опроверг сам Истомин, Елисеев и его жена, однако никто так и не назвал имя наставника. Возможно, у Губерниева верная информация, а молодого специалиста просто ограждают от критики.

Вторым вариантом может быть работа с отцом, но в данном случае возникает вопрос, как детско-юношеский тренер может готовить одного из сильнейших биатлонистов страны? А может быть, супруга Анна уже решила попробовать себя не только в роли психолога, но и в качестве тренера, благо сама была мастером спорта международного класса по биатлону.

Ещё одним вариантом может быть привлечение специалиста из другой сферы деятельности, который пока не имеет ни имени, ни веса в биатлоне, а потому неизбежно был бы подвергнут критике уже с самого начала работы с Матвеем. В любом случае СБР предстоят непростые переговоры со спортсменом и, возможно, непопулярные меры. С одной стороны, логично поставить Елисеева перед фактом: либо он готовится с Каминским в команде, либо работает за свой счёт и отбирается в команду самостоятельно. Однако поставить в общие рамки привыкших к свободе российских биатлонистов уже непросто, да и вряд ли Елисеев будет продуктивно работать с тренером, которому не доверяет. И хватит ли мужества и политической воли у Виктора Майгурова, чтобы загнать этого «джинна в бутылку», навести в команде порядок и установить жёсткую дисциплину?

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