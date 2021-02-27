Тренер: вся подготовка Логинова получилась скомканной

Личный тренер лидера сборной России Александра Логинова и главный тренер сборной Болгарии Александр Касперович рассказал, почему сезон получился неудачным для его подопечного, готов ли он вернуться в команду и как идёт прогресс болгарской сборной.

— Вы уже сделали выводы по итогам выступления Александра Логинова на чемпионате мира? Что помешало ему показать лучшие результаты?

— В весенне-летний подготовительный период у нас всё складывалось хорошо: были все условия для подготовки, спортивно-тренажёрный зал, была кроссовая работа. Он чувствовал себя хорошо, и всё шло нормально. Как только начался следующий период подготовки, где было необходимо повышать интенсивность тренировок, иметь спарринг-партнёров в работе с оружием, проводить комплексные тренировки, начались проблемы. Не получилось выехать на Бельмекен на совместный сбор с болгарской командой, где я видел для него хороший спарринг в лице Владимира Илиева и Антона Синапова, который хорошо чувствует себя на рубеже и достаточно скорострельный. На эту тему мы говорили с Александром, но выезд не получился по понятной всем причине. В августе Саша переболел и за подготовительный период практически не сделал развивающей работы. Мы планировали провести тестовые тренировки. Он провёл трёхкилометровый кросс, но показал не тот результат, которого я ожидал. Может быть, повлияли и погодные условия, но всё прошло скомканно. Мы пытались сделать хорошую развивающую работу, но не получилось.

— Какую роль сыграла нехватка среднегорной подготовки?

— Значительную. Без этого сегодня нельзя. Он был на сборе в Сочи, но погодные условия там были не те. К тому же я всегда скептически относился к этой высоте — 1380 метров, потому что практически она не изучена. Как попадёшь. На базе работают очень хорошие люди, но как только подует ветер с моря, погодные условия напоминают субтропики. Поэтому наложилось сразу много факторов. Но при этом я ни в коем случае не отказываюсь от своей ответственности и не снимаю её с себя. На вкатывание команда поехала в Алдан. Я говорил, что там специфические погодные условия, была вспышка коронавируса, и слава богу, что он туда не поехал. Там многие спортсмены заболели. Пришлось готовиться снова в Тюмени. Планировали пораньше выехать в Контиолахти, но не состыковались. К СБР и тренерам у меня нет претензий, в такие условия нас поставила эта пандемия. Первый старт в Контиолахти дал мне надежду, что Саша откатается и на классе выедет. Но он взял неправильную тактику набирать скорость за счёт стартов, а это нереально. Подготовка получилась достаточно скомканной. Мы обсуждали с ним возможности пропуска некоторых стартов, но не получилось. В декабре у него случилась трагедия в семье. В связи с этим он не смог выехать на полноценный предновогодний сбор. На чемпионате мира он выступил неплохо исключительно за счёт характера.

Александр Касперович instagram.com/kasperovichbiathlon

— Победа в Антхольце улучшила его настрой перед чемпионатом мира?

— Да, но какой ценой она ему далась. Вспомните хоть одну гонку начиная с юниоров, когда Саша падал после финиша. Там он выложился полностью, ему было очень тяжело. Надо было после Антхольца сделать хороший базовый сбор. По выбору места сбора в Поклюке у меня нет претензий. Считаю, что всё сделали правильно. Дистанция там достаточно сложная технически, поэтому было важно её изучить. Возможно, спортсменам стоило спуститься вниз перед второй половиной чемпионата, чтобы лучше шло восстановление, так как они всё-таки много времени провели в горах.

— Вторая половина чемпионата у него и так получилась лучше: хорошо пробежал в масс-старте, внёс самый весомый вклад в завоевание эстафетной медали.

— Я не люблю кого-то выделять в эстафетах. Вклад внесли все четыре человека. Прекрасно отработал свой этап Халили, здорово проявил себя Елисеев. Латыпов тяжело шёл, буквально на зубах, но проявил характер. Согласен с вами, что Саша хорошо провёл свой этап и масс-старт нормально отработал. Но это всё было за счёт волевых качеств. Не буду оценивать работу лыж, они должны сами разобраться.

— Я заметил, что в индивидуальной гонке и масс-старте они работали не безупречно.

— Возможно, но это не главная причина. Всё-таки сезон получился скомканным. Не стоит критиковать Сашу. Он трудяга и продолжает совершенствоваться. Я бы не сказал, что уйдя на самоподготовку, он работает в своё удовольствие. Просто в связи с обстоятельствами у него не получилось всё запланированное. Он готов пахать и дальше и выполнять ту работу, которую ему даст Юрий Каминский. Но он думающий парень, обязательно спросил, для чего нужна эта работа.

Александр Логинов Алексей Филиппов/РИА Новости

— Как планируете строить подготовку к следующему сезону?

— Мы обязательно встретимся и обсудим этот вопрос. Я всегда говорил, что нужно готовиться с командой, может быть, проводить с ней не все, но самые ключевые сборы. Он достаточно взрослый спортсмен, самостоятельный и исполнительный. Мы всё это обговорим, если навстречу пойдут СБР и старший тренер Каминский.

— Вы объяснились с ним по поводу информации, которую он недополучил от Логинова в межсезонье? Он готов учитывать его пожелания при подготовке к сезону?

— Мы договорились с ним встретиться между эстафетами, но не получилось. Потом созвонились, но решили, что это не телефонный разговор. Нужно встретиться в Нове-Место и обсудить все нюансы. У меня хорошие отношения с ним. Я попросил его не давать таких интервью и не выносить внутренние вопросы в медийное поле. Он согласился.

— Его тоже можно понять: первый сезон в биатлоне, повышенное внимание прессы, которого не было в лыжных гонках, стресс на главном старте.

— Я всё понимаю. Встретимся, обсудим, поговорим. С Юрием Михайловичем у меня нормальные отношения.

— Как Федерация биатлона Болгарии оценила итоги вашей работы на этом чемпионате?

— Начну с того, что перед чемпионатом мира мы пропустили два этапа Кубка мира, сидели на карантине и было очень сложно тренироваться. Мы работали в закрытом помещении. У нас был велотренажёр и больше ничего. Потом нам разрешили кататься на туристической трассе. Как только нам открыли дорогу и разрешили провести сбор, мы провели его в Риднауне. Это моё любимое место для подготовки на заключительном этапе. Думаю, что всё получилось неплохо. Милена Тодорова и все ребята добавили по ходу. Выступление получилось достаточно хорошим, хотя Владо Илиев не показал того, что я от него ожидал.

— Но у него был коронавирус и проблемы с ногой.

— Да, с коленом были серьёзные проблемы, из-за чего он был сильно расстроен и «разобран» психологически. Слава богу, что Милена собралась и уже в Оберхофе показывала хорошие результаты. По ходу у неё не было проблем, но стрельба не всегда удавалась. На одном из рубежей произошла нелепость, из-за которой она потеряла почти полторы минуты, так как не зарядила две обоймы. Потом она расстроилась. В эстафете и в смешанной эстафете мы показали прекрасные результаты. Я остался доволен той работой, которую мы проделали. Не скажу, что у нас прорыв по сравнению с прошлым годом, но определённые сдвиги, в том числе в стрелковой части, есть. Особенно это заметно у Милены.

— Вы видите у Тодоровой и Илиева потенциал бороться за награды на Олимпийских играх?

— Безусловно. Я постоянно общаюсь с президентом федерации. После чемпионата мира я ездил в Софию, встречался с правлением. В принципе результатами они довольны, но сезон ещё не закончился. На последнем этапе эстафеты у нас бежал юниор Благой Тодов, который сейчас выступит на первенстве мира. Рассчитываем и на его прогресс.