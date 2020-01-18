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Российский биатлонист Александр Логинов отметил сложные условия, которые были в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Мокрый снег сверху припорошило, и снег оказался тормознутый. Лыжи скользили лучше, чем в Анси, но условия были тяжёлые. Надо было стрелять на ноль. Эта ошибка не позволила мне бороться за...