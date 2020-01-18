Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров оценил выступление команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Рассчитывали, что поборемся за бронзовую медаль. Французы сейчас вне конкуренции в плане инвентаря и функционального состояния, норвежцы традиционно сильны. Мы рассчитывали, что нам шанс дадут наши друзья из Германии. У австрийцев тоже боевая четверка, что они доказали. Мы этим составом моделировали команду на чемпионат мира. Второй этап очень важный, где должен бежать сильный спортсмен, поэтому мы поставили на него Елисеева, одного из лидеров команды. Гараничев традиционно хорош на первом этапе и постепенно набирает ход. Он хорошо провёл новогодний сбор, — сказал Белозёров журналистам.
Ранее мужская сборная Франции выиграла эстафетную гонку на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Сборная России финишировала на четвёртом месте, за команду выступали Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов (+1.32,3; 0+5), писал NEWS.ru.
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