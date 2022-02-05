Тренер украинских фигуристов назвала российских журналистов говнюками

Лилия Батутина, тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артёма Даренского, заявила, что её спортсмены не давали интервью на русском языке. По её словам, российские журналисты подло вторглись в разговор во время интервью её спортсменов для украинского канала. Своими эмоциями тренер поделилась на своей странице в Facebook

На вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР?». Ребята ответили: «Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом». Это всё, что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки, — заявила она.

Министерство спорта и молодёжи Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист Максим Никитин дал интервью российским журналистам на русском языке. Спортсмен выразил мнение, что любой человек вправе разговаривать на том языке, на котором ему удобно.