Тренер сборной России по биатлону рассказал, почему девушки промахиваются

Биатлонистки из сборной России промахиваются при стрельбе из-за специфических женских качеств, считает старший тренер женской команды Михаил Шашилов, передаёт Metaratings.ru. Он отметил, что проблема спортсменок в излишней эмоциональности.

В основном девушки проваливаются из-за своих эмоциональных, чисто женских качеств. Их вдруг несёт ни с того ни с сего. Или вдруг прёт по трассе — и под этим они свой контроль теряют, а потом вдруг появляются срывы. Психология и эмоциональная составляющая захлестывают и мешают, именно из-за этого они совершают ошибки, которые в здравом уме не совершили бы, — сказал Шашилов.

Специалист добавил, что несмотря на это, сейчас в стрельбе представительниц сборной России есть прогресс.

В настоящее время лучшим стрелком в сборной России является Анастасия Шевченко (95% точности из положения лёжа, 85% — в стойке). На втором месте — Ульяна Нигматуллина (89-87), на третьем — Валерия Васнецова (90-76).

На прошлой неделе появилась информация о возможном увольнении Шашилова. По информации NEWS.ru, в распоряжение руководства Союза биатлонистов России (СБР) попали два видео. На одном наставник запечатлён спящим в комнате для подготовки лыж, а на другом идёт нетвёрдой походкой где-то в районе стадиона.