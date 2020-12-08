Тренер сборной РФ по биатлону отреагировал на заявление Резцовой о допинге

https://static.news.ru/photo/be643118-395e-11eb-8f68-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шашилов Фото: uor-ekb.ru

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что в 90-е годы российские лыжники и биатлонисты использовали допинг.

В своё время я работал с Анфисой и знаю, сколько она сделала для нашей команды и как помогала нам. Она великая спортсменка и великая мать, и не могу сказать о ней ничего плохого. Но делать такие заявления обо всей команде нельзя. Я их не поддерживаю и не разделяю. Не знаю, что двигало ей и в каком она была состоянии в момент этого заявления, — рассказал Шашилов на пресс-конференции.

Анфиса Резцова ранее призналась в использовании допинга в своей карьере. По её словам, после 1996 года она согласилась принять участие в фармакологической программе, в которой участвовала вся команда, и почувствовала добавку в организме и способность показывать хорошие результаты. Позже она отреклась от своих слов, заявив, что резонансное высказывание придумали «журналюги».

Как ранее передавал NEWS.ru, заявление о применении допинговых препаратов Резцовой прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Губерниев.