https://static.news.ru/photo/3042822a-1b16-11ea-8f17-fa163e074e61_660.jpg Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Главный тренер сборной России по боксу Виктор Фархутдинов заявил, что решение о поездке спортсменов на Олимпийские игры — 2020 будет принимать президент страны Владимир Путин.

Мы не хотим ехать на Олимпийские игры под нейтральным флагом, ребята с этим согласны. Для нас выступление за Россию важнее всего остального. При этом решение о поездке сборной будет принимать президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, а также руководство Федерации бокса России в лице Умара Кремлёва, — приводит слова тренера пресс-служба Федерации бокса России (ФБР).

По словам наставника сборной, боксёрам важно, чтобы на международных соревнованиях спортсмены представляли именно Россию и чтобы выступали под флагом страны.

Генеральный секретарь ФБР Умар Кремлёв сообщил ранее, что российские боксёры не хотят ехать на Олимпиаду без флага.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA. Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика. Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне.