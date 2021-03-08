Тренер сборной Норвегии рассказал об апелляции по Клебо

https://static.news.ru/photo/6403276e-8059-11eb-827f-96000091f725_660.jpg Фото: Sammy Minkoff/imago-images.de/Global Look Press

Представители Норвегии всё ещё не согласны с дисквалификацией Йоханеса Клебо в марафоне на чемпионате мира. Тренер сборной страны по лыжным гонкам Арильд Монсен объяснил почему.

Это всё больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова. Мы считаем, что у нас есть основания обжаловать решение. Мы используем возможности, которые у нас есть, чтобы довести дело до конца, — цитирует тренера Aftenposten.

Клебо после гонки дисквалифицировали за создание помех россиянину и лишили золотой медали, а Александру Большунову присудили серебро. Чемпионом же мира назвали другого норвежца Эмиля Иверсена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что досадная коллизия лишила Большунова шансов стать «королём лыж». Однако чувство досады за одного из лучших российских спортсменов смешивается с ощущением стыда за его поведение и неумение проигрывать.