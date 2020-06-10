Тренер сборной Белоруссии по каратэ умер в 56 лет

https://static.news.ru/photo/7eef0a90-abbe-11ea-b127-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Курьянович Фото: mst.by

Тренер сборной Белоруссии по каратэ (WKF) Анатолий Курьянович скончался на 57-м году жизни.

Смерть наступила внезапно, сообщает пресс-служба Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Курьянович был многократным чемпионом СССР, а также чемпионом Европы 1993 года по каратэ Окинава Годзю-рю. После окончания спортивной карьеры стал тренером, его воспитанники стабильно показывали высокие результаты на международных турнирах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт.