Тренер рассказал, в чём монгольские биатлонисты превосходят европейцев

Главный тренер сборной Монголии, российский и белорусский специалист Александр Попов рассказал об особенностях менталитета монгольских биатлонистов.
Монголы отличаются терпимостью, порядочностью. У них у молодёжи с детства привито чувство уважения к старшим. Они хорошо переносят трудности походной жизни. В прошлом сезоне уехали из дома в мае на сборы, а вернулись только в конце марта. В сравнении с россиянами и белорусами и иностранцами, которые собираются на неделю-две, монголы более терпеливые. Европейцам в таких условиях будет сложно выдержать, — рассказал Попов NEWS.ru.
Попов возглавил сборную Монголии перед началом сезона-2019/20, а его воспитанница Энхбаяр Ариунтунгалаг стала первой в команде участницей чемпионата мира.
Как сообщал NEWS.ru, бывший глава правительства Российской Федерации Сергей Степашин прокомментировал неравнодушие к спорту четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.