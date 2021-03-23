Тренер рассказал, в чём монгольские биатлонисты превосходят европейцев

Фото: Mongolian Biathlon Association/facebook.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель отреагировала на обвинения в расизме в свой адрес после слов о болезненном виде трёхкратной чемпионки России Анны Щербаковой.

В паре сообщений в Direct меня назвали расисткой, потому что я сказала, что одна фигуристка выглядела болезненно. Эта фигуристка и её команда открыто говорили, что в этом сезоне она несколько...