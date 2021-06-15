Тренер рассказал, что отличает Гараничева и Логинова от молодых коллег

https://static.news.ru/photo/6e5dd2cc-ce79-11eb-a705-96000091f725_660.jpg Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Старший тренер одной из групп мужской сборной России Сергей Башкиров рассказал в интервью NEWS.ru, что отличает его самых титулованных подопечных Александра Логинова и Евгения Гараничева от молодых спортсменов.

По моей практике спортсмены с определённым опытом, как с положительным, так и с некоторым негативным более заряжены на работу, поэтому их не надо лишний раз мотивировать на работу, — отметил Башкиров.

Также от отметил, что обсуждал тренировочные планы Логинова и Гараничева с их личными наставниками Александром Касперовичем и Максимом Кугаевским, а в данный момент он находится в полном взаимопонимании со спортсменами.

Как сообщалось ранее, главный тренер сборной Болгарии Александр Касперович рассказал, как его подопечные начали подготовку к предстоящему олимпийскому сезону и где планируют провести совместные тренировки с российскими биатлонистами.