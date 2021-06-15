16+

Рубрики

Медиа

Архив

Другие

Тренер рассказал, что отличает Гараничева и Логинова от молодых коллег

10:54, 16 июня 2021
Александр Логинов Александр Логинов Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global look Press

Старший тренер одной из групп мужской сборной России Сергей Башкиров рассказал в интервью NEWS.ru, что отличает его самых титулованных подопечных Александра Логинова и Евгения Гараничева от молодых спортсменов.

По моей практике спортсмены с определённым опытом, как с положительным, так и с некоторым негативным более заряжены на работу, поэтому их не надо лишний раз мотивировать на работу, — отметил Башкиров.

Также от отметил, что обсуждал тренировочные планы Логинова и Гараничева с их личными наставниками Александром Касперовичем и Максимом Кугаевским, а в данный момент он находится в полном взаимопонимании со спортсменами.

Как сообщалось ранее, главный тренер сборной Болгарии Александр Касперович рассказал, как его подопечные начали подготовку к предстоящему олимпийскому сезону и где планируют провести совместные тренировки с российскими биатлонистами.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео