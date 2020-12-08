Тренер прокомментировал самоподготовку биатлонистов Логинова и Елисеева

https://static.news.ru/photo/0623b518-395b-11eb-afeb-fa163e074e61_660.jpg Александр Логинов Фото: russianbiathlon/vk.com

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в ходе пресс-конференции прокомментировал самостоятельную подготовку Матвея Елисеева и Александра Логинова в подготовительный период.

По итогам сезона мы проведём анализ и посмотрим, насколько этим спортсменам подошла самостоятельная подготовка. Если они будут показывать результат, то не имеет смысла что-то менять в их работе. В ином случае будет смысл привлечь их к работе с командой. Возможно, это пошло бы на пользу и им самим, и другим спортсменам, так как у каждого из них есть сильные стороны, которым можно научиться. К примеру, Логинов очень хорошо проходит крутые подъёмы, а Елисеев хорошо справляется со спусками, — сказал Каминский.

Ранее главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, как вытаскивал своего подопечного Евгения Гараничева из финского плена, почему Александр Логинов почти всегда недоволен результатом, а Виктория Сливко — одна из самых трудолюбивых биатлонисток.

Как писал NEWS.ru, Союз биатлонистов России объявил участников традиционной Рождественской гонки, которая пройдёт 28 декабря в немецком Рупольдинге. Сборную России в одиночной смешанной эстафете будут представлять Евгения Павлова и Матвей Елисеев.