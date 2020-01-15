https://static.news.ru/photo/11e23826-37b2-11ea-a4f4-fa163e074e61_660.jpg Виталий Норицын Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын связал провал в женском спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге с плохой подготовкой лыж.

Были серьёзные проблемы с лыжами. На спусках очень много проигрывали. По движениям мне понравилась Юрлова. Женя Павлова приехала в Рупольдинг и, скорее всего, побежит эстафету. Девчонки очень сильно расстроились сегодня после гонки, — сообщил Норицын в разговоре с журналистами.

Также Норицын добавил, что последняя силовая тренировка была за восемь дней до старта в Оберхофе и проблемы с ходом не связаны с работой в межсборье.

Как сообщал NEWS.ru, Лариса Куклина пожаловалась на негативные комментарии болельщиков после последнего места в масс-старте в Оберхофе.