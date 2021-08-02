Тренер по гимнастике возмутилась, что флаг ОКР повесили ниже японского
Михаил Потапов
Михаил Потапов
12:48, 03 августа 2021
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила возмущение тем, что на церемонии награждения флаг Олимпийского комитета РФ висел ниже японского, несмотря на то что Ангелина Мельникова и Маи Мураками разделили бронзу в вольных упражнениях, передаёт ТАСС.
Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне, — сказала она.
Тренер добавила, что её не волнует, если у организаторов не было технической возможности повесить флаги на одном уровне.
Мельникова завоевала бронзу во вторник, 3 августа. Она в вольных упражнениях заработала 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками.