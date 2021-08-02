Тренер по гимнастике возмутилась, что флаг ОКР повесили ниже японского

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила возмущение тем, что на церемонии награждения флаг Олимпийского комитета РФ висел ниже японского, несмотря на то что Ангелина Мельникова и Маи Мураками разделили бронзу в вольных упражнениях, передаёт ТАСС.

Почему сделали так? У Мураками и Мельниковой одинаковый результат, значит, я считаю, и флаги должны висеть на одном уровне, — сказала она.

Тренер добавила, что её не волнует, если у организаторов не было технической возможности повесить флаги на одном уровне.

Мельникова завоевала бронзу во вторник, 3 августа. Она в вольных упражнениях заработала 14,166 балла. Такой же результат показала японка Маи Мураками.