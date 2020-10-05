Тренер Пихлер вышел из комы и интересуется результатами «Ролан Гаррос»

https://static.news.ru/photo/81c92808-0722-11eb-8f53-fa163e074e61_660.jpg Вольфганг Пихлер Фото: JONATHANxNÄCKSTRAND via www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший тренер сборных России и Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер выведен из искусственной комы, в которую его ввели после сердечного приступа в родном Рупольдинге 27 сентября.

Как сообщает шведское издание Aftonbladet, специалист уже может дышать и говорить, но ему требуется много отдыха. Врачи довольны прогрессом больного и считают, что он медленно, но верно восстанавливается. В настоящее время он находится в клинике районного центра Траунштайн.

Мы надеемся, что он вернётся к нормальной жизни. Это заметно по тому, как он интересовался Открытым чемпионатом Франции по теннису («Ролан Гаррос»), — сказал брат тренера и мэр Рупольдинга Клаус Пихлер.

Как писал NEWS.ru, бывший старший тренер сборных России и Швеции по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер был госпитализирован с инфарктом и помещён в искусственную кому. Cостояние здоровья Пихлера ухудшилось после утренней велосипедной тренировки.