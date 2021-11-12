Тренер отреагировал на травму Усачёвой

Даниил Глейхенгауз, хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе прокомментировал ситуацию с травмой российской фигуристки Дарьи Усачевой на Гран-при Японии. Он заявил, что у спортсменки ранее не было проблем со здоровьем.

Видно, что она шла на тройной флип, сделала бабочку. Видно, что во время отрыва в воздухе почувствовала болевые ощущения. Больно и тяжело на это смотреть, — сказал Глейхенгауз.

Он добавил, что проблем со здоровьем у Усачёвой не было, были лишь небольшие мышечные повреждения.

О травме Усачёвой сообщалось ранее в пятницу. Инцидент произошёл в ходе разминки перед стартом соревнований в женском одиночном катании. Усачёва неудачно исполнила флип и упала на лёд. Российская фигуристка получила травму и в слезах покинула площадку. Впоследствии стало известно, что Дарья не сможет принять участия в первенстве в Токио.